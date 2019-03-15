МИД назвал ужасным злодеянием теракт в Новой Зеландии

Москва шокирована терактом в мечетях Новой Зеландии, жертвами которого стали 49 человек, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в ходе брифинга, который транслировался в Facebook ведомства.

«Мы шокированы этим ужасным злодеянием и от имени Министерства иностранных дел также выражаем свою глубокую скорбь и поддержку народу Новой Зеландии», — сказала Захарова.

Она также подтвердила, что россияне при теракте не пострадали.

Ранее соболезнования в связи с нападением выразил российский лидер Владимир Путин. Как отметил глава государства, случившееся потрясает жестокостью и цинизмом.