Путин назвал теракт в Новой Зеландии жестоким и циничным

Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн телеграмму с соболезнованиями после теракта в Крайстчерче, сообщает Кремль.

«Нападение на мирных граждан, собравшихся на молитву, потрясает своей жестокостью и цинизмом», — написал Путин. Глава государства отметил, что все причастные к преступлению должны понести наказание. Он добавил, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял родных, и надеются на скорое выздоровление всех раненых.

В двух мечетях города Крайстчерча произошли стрельбы. В момент нападения в одной из них находились 300 человек. Позже были задержаны четыре подозреваемых, один из них является австралийцем. После стрельбы полицейские обнаружили несколько машин с самодельными взрывными устройствами, они были обезврежены. Во время атаки погибли более 40 человек, не менее 20 получили серьезные ранения. Премьер-министр Новой Зеландии подтвердила, что один из нападавших ранее опубликовал в интернете экстремистский манифест, где объяснял свои мотивы, и назвала атаку террористической.