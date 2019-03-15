США начали производить компоненты для испытаний запрещенных ДРСМД ракет

США начали производство компонентов для проведения испытаний неядерных ракет наземного базирования, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Пентагона подполковника Мишель Балданзу.

«Соединенные Штаты начали производство компонентов для обеспечения испытаний на стадии разработки неядерных ракет наземного базирования», — сказала Балданза. По ее словам, были задействованы средства, выделенные конгрессом в 2019 финансовом году.

Балданза добавила, что Вашингтон «не предпринял никаких необратимых шагов» на данном этапе. Если Россия «вернется к полному и проверяемому соблюдению соглашения» до окончания шестимесячного периода, то решение приостановить обязательства и выйти из договора будет отменено.

Ранее в пресс-службе Пентагона говорили, что Соединенные Штаты готовятся возобновить производство крылатых ракет наземного базирования, запрещенных ДРСМД. В ведомстве пояснили, что исследования технологий для создания ракет проводились с конца 2017 года, однако до этого момента у Вашингтона не было планов по производству ракет. Reuters со ссылкой на источники писал, что Пентагон планирует провести испытания крылатой ракеты в августе 2019 года. «В случае, если испытания пройдут успешно, ракету могут развернуть уже спустя 18 месяцев», — говорил источник. По его словам, Минобороны США рассматривает возможность провести испытания баллистической ракеты средней дальности в ноябре. Кремль назвал планы Вашингтона испытать запрещенные ДРСМД ракеты «логическим продолжением» ситуации после слома договора.