Песков назвал планы США по ракетным испытаниям продолжением слома ДРСМД

Планы Вашингтона испытать ракеты, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), — это «логическое продолжение» ситуации после слома договора. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

Как подчеркнул представитель Кремля, Москва категорически не согласна с упреками в свой адрес о нарушении ДРСМД. «Наоборот, весьма аргументированно и с доказательствами мы демонстрировали всем, что именно США стали источником слома этого документа фактически пойдя на нарушения», — заявил он.

По словам пресс-секретаря, США применяли системы которые «де-факто шли в нарушение с основными положениями» ДРСМД. Он заявил, что именно Вашингтон нарушил положения договора, включив в проект бюджета пункт по НИРам (научно-исследовательским работам) по ракетам.

О том, что США в августе намерены испытать ракету с дальностью около 1 тыс. км, сообщало агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника. По словам собеседника агентства, в случае успешных испытаний ракету могут развернуть спустя 18 месяцев.