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Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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СМИ узнали о планах Пентагона испытать ракету сразу после выхода из ДРСМД
США намерены испытать ракету с дальностью около 1 тыс. км в августе. В этом месяце Вашингтон выйдет из ДРСМД, если Москва не вернется к выполнению соглашения
Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Пентагон планирует провести испытания крылатой ракеты наземного базирования в августе 2019 года, передает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника, который попросил не называть его имя.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) запрещает производство и испытания ракет с дальностью от 500 до 5,5 тыс. км. В феврале США приостановили свое участие в соглашении и пообещали полностью выйти из него через полгода, если Россия не вернется к выполнению своих обязательств. В Москве ответили зеркально.

«В августе мы собираемся испытать крылатую ракету наземного базирования», — сказал он. Дальность данной ракеты составляет 621 милю (около 1 тыс. км), в случае, если испытания пройдут успешно, ракету могут развернуть уже спустя 18 месяцев. Кроме того, Пентагон рассматривает возможность провести испытания баллистической ракеты средней дальности в ноябре, добавил источник.

Он уточнил, что США еще не обсуждали возможность развертывания запрещенных по ДРСМД ракет на территории стран-союзников. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что альянс не планирует размещать в Европе новые ядерные ракеты.

Политика
США возобновят производство запрещенных ДРСМД ракет

ДРСМД был подписан в 1987 году генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Договор является бессрочным, однако каждая из сторон имеет право выйти из него, если решит, что связанные с ним обстоятельства ставят под угрозу «ее высшие интересы».

Фотогалерея 
Как выглядит не устроившая США крылатая ракета 9М729

Москва и Вашингтон неоднократно обвиняли друг друга в нарушении договора. Так, в Пентагоне считают, что российская ракеты 9М729 выходит за рамки соглашения и ее испытывали на дальность более 500 км. В российском Минобороны заявляют, что ракета пролетела только 480 км. Россия, в свою очередь, обвиняет США в испытании беспилотников, схожих по характеристикам с запрещенными по договору ракетами.

США приостановили свое участие в ДРСМД 2 февраля, окончательно Вашингтон выйдет из договора через полгода. После этого такой же шаг приняла и Россия. 11 марта стало известно, что Вашингтон возобновит производство запрещенных ДРСМД ракет.

Автор: Константин Нагаев
Теги: ДРСМД, Пентагон
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