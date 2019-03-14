СМИ узнали о планах Пентагона испытать ракету сразу после выхода из ДРСМД

США намерены испытать ракету с дальностью около 1 тыс. км в августе. В этом месяце Вашингтон выйдет из ДРСМД, если Москва не вернется к выполнению соглашения

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Пентагон планирует провести испытания крылатой ракеты наземного базирования в августе 2019 года, передает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника, который попросил не называть его имя.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) запрещает производство и испытания ракет с дальностью от 500 до 5,5 тыс. км. В феврале США приостановили свое участие в соглашении и пообещали полностью выйти из него через полгода, если Россия не вернется к выполнению своих обязательств. В Москве ответили зеркально.

«В августе мы собираемся испытать крылатую ракету наземного базирования», — сказал он. Дальность данной ракеты составляет 621 милю (около 1 тыс. км), в случае, если испытания пройдут успешно, ракету могут развернуть уже спустя 18 месяцев. Кроме того, Пентагон рассматривает возможность провести испытания баллистической ракеты средней дальности в ноябре, добавил источник.

Он уточнил, что США еще не обсуждали возможность развертывания запрещенных по ДРСМД ракет на территории стран-союзников. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что альянс не планирует размещать в Европе новые ядерные ракеты.