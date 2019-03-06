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МТС ₽300 (+17,12%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Законопроекты о фейках и неуважении к власти приняли во втором чтении
Члены Госдумы поддержали законопроекты Андрея Клишаса о неуважении к органам власти и фейковых новостях. В оба законопроекта внесли уточняющие поправки
Андрей Клишас (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Депутаты поддержали во втором чтении законопроекты о наказании за распространение фейковых новостей и проявление в интернет-публикациях неуважения к органам власти, госсимволам, обществу и государству.

Ко второму чтению депутаты подготовили поправки к законопроектам. Во-первых, они предоставили сетевым СМИ возможность самим удалять ложную информацию во избежание блокировки. Кроме того, из-под действия проекта были выведены традиционные медиа — зарегистрированные средства массовой информации, которые имеют лицензию или свидетельство, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин.

За распространение фейков, создавших угрозу вреда жизни или здоровью граждан, если эти действия не содержат уголовного наказания, решено ввести штрафы: для граждан — от 30 тыс. до 100 тыс. руб., для должностных лиц — от 60 тыс. до 200 тыс. руб., для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

Законопроект о фейках вызвал критику со стороны оппозиционных партий. Депутат от ЛДПР Сергей Иванов напомнил: «Никогда такого не было, чтоб суд принимал решения в пользу граждан, а не государства». Поэтому у распространивших неугодную властям информацию не будет возможности доказать свою правоту, уверен депутат. Он предложил отклонить законопроект во втором чтении. Презентовавший закон председатель конституционного комитета Госдумы Павел Крашенинников призвал установить «не только нравственный, но и экономический барьер» для лиц, решивших использовать эту инициативу против СМИ. «Заградительные должны быть штрафы, с тем чтобы человек, должностное лицо или юридическое лицо тысячу раз подумали, делать это или нет», — сказал он.

Депутаты внесли поправки и в законопроект о неуважении к власти. Они потребовали, чтобы Роскомнадзор уведомлял ресурс в течение суток до блокировки. Кроме того, парламентарии уточнили, что информация, доступ к которой будут ограничивать, должна не только проявлять явное неуважение, но и «оскорблять человеческое достоинство и общественную нравственность».

Законопроекты о борьбе с фейковыми новостями и о неуважении к власти внесла в Госдуму в декабре 2018 года группа парламентариев во главе с председателем комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андреем Клишасом. Генпрокуратура, Минюст, Минкомсвязь и Роскомнадзор раскритиковали законопроект о фейках, однако правительство поддержало документ, оставив положительный отзыв «с учетом замечаний». Власти рекомендовали парламентариям уточнить формулировку, которая разрешает распространение недостоверной информации, в случае если та не угрожает жизни и здоровью граждан, а также массовому порядку.

Автор: Евгения Кузнецова
Теги: Госдума, второе чтение, фейковые новости
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