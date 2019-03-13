Boeing попросила приостановить полеты всех самолетов 737 MAX

Ранее решение приостановить полеты 737 MAX приняли власти США. Накануне соответствующие рекомендации вынесли власти ЕС

Boeing 737 MAX (Фото: David Ryder / Bloomberg)

Авиастроительная корпорация Boeing заявила, что «решила рекомендовать Федеральному управлению гражданской авиации США временную приостановку полетов всего глобального флота 737 MAX, состоящего из 371 самолета». Компания поддерживает соответствующее решение управления.

«Безопасность оставалась главной ценностью для Boeing с тех пор, как мы начали строить самолеты, и останется ею навсегда. Большего приоритета для нашей компании и нашей индустрии не существует», — сказал президент компании Деннис Мюленбург.

При этом из данных с сайта компании следует, что всего она поставила 376 самолетов 737 MAX (при совокупном объеме заказов 5012 единиц).

В решении же Управления гражданской авиации США говорится о том, что запрет полетов касается Boeing 737 MAX, операторами которых являются авиакомпании США или которые совершают полеты над территорией США.

Запрет на полеты будет сохраняться до результатов расследования крушения самолета в Эфиопии.