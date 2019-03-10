Трое россиян погибли при крушении самолета в Эфиопии

На борту самолета Ethiopian Airlines, все пассажиры которого погибли в результате крушения, находились трое россиян, заявили в авиакомпании. Ранее в посольстве России сообщали, что на данный рейс купил билет только один россиянин

Фото: Tim Chong / Reuters

Трое граждан России летели на самолете Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате крушения которого в Эфиопии погибли 157 человек, сообщил гендиректор авиакомпании Тиволд Гибремариам на пресс-конференции, трансляция которой велась на Facebook.

Позже дипмиссия в Эфиопии назвала имена погибших россиян, ими оказались Екатерина и Александр Поляковы и Сергей Вяликов.

Помимо трех россиян на борту находились 32 кенийца,18 канадцев, девять граждан Эфиопии, по восемь человек из Китая, США, Италии, шесть египтян, пять голландцев, а также граждане Словакии, Австрии и Швеции, Марокко, Испании, Польши, Израиля, Бельгии, Индонезии, Уганды, Йемена, Судана, Сербии и ряда других государств.

В российском посольстве в Кении ранее сообщили «РИА Новости», что на рейс Ethiopian Airlines купил билеты один турист из России.

В департаменте информации и печати МИД России заявили РБК, что сотрудники посольств работают в аэропортах Аддис-Абебы и Найроби и контактируют с компетентными органами Эфиопии и Кении. «Информация о российских гражданах на борту потерпевшего крушения лайнера по-прежнему устанавливается», — сообщили в департаменте МИДа.