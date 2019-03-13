СК назвал причину самосуда над школьником в Приморье

Старший помощник председателя Следственного комитета Игорь Комиссаров заявил, что бездействие работников школы привело к самосуду над пятиклассником в Приморском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК.

Он отметил, что классный руководитель, педагогические работники и психологи не отреагировали должным образом на потерю опекуном контроля над ребенком. По его мнению, они недостаточно подготовлены к разрешению конфликтов внутри школы, а также не способны разобраться в причинах случившегося и принять адекватные меры. Комиссаров добавил, что органы опеки и попечительства также подошли формально к проблемам в семье ребенка.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко рекомендовал уволить должностных лиц, которые проявили халатность, что привело к самосуду над школьником.

По данным следствия, 12-летний ученик издевался над своими одноклассниками. 20 февраля один из родителей ученицы пятого класса пришел на территорию школы и «причинил телесные повреждения» мальчику из-за конфликтов между сверстниками. По данным местного портала Deita.ru, родители отвели ребенка в мужской туалет и окунули его головой в унитаз.