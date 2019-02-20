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В школе Приморья прокуратура начала проверку после избиения ученика

Прокуратура Приморского края начала проверку после избиения ученика пятого класса одной из школ города Большой Камень. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

«Надзорное ведомство проверяет непосредственно образовательное учреждение, в том числе в части организации профилактической работы с учащимися», — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что органам системы профилактики правонарушений несовершеннолетних в ходе проверки будет дана оценка их деятельности.

Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, пострадавший ребенок обижал детей в школе. Их родители решили самостоятельно наказать обидчика. В результате школьник получил физические повреждения. Все обстоятельства произошедшего также выясняет прокуратура.

Теги: Приморье, Школа, ученик, избиение
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