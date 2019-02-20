В Приморье завели дело о побоях после избиения школьника

В Приморье завели дело о побоях после избиения школьника

Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения побоев 12-летнему ученику школы города Большой Камень. Об этом сообщает Следственное управление СК по Приморскому краю.

Дело возбуждено по ст. 116 УК (нанесение побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль из хулиганских побуждений). По делу назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели. Также следователи дадут оценку действиям работников образовательного учреждения.

Ранее проверку по факту избиения школьника начала прокуратура Приморского края.

Источник ТАСС в правоохранительных органах говорил, что пострадавший мальчик обижал детей в школе и родители решили наказать обидчика. Издание Deita.ru писало, что родители отвели ребенка в мужской туалет и окунули головой в унитаз. По словам одного из родителей, это было наказанием за избиение девочки, которая попала в больницу, указывал портал.