Кожемяко рекомендовал уволить допустивших самосуд в школе в Приморье

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рекомендовал главе городского округа Большой Камень Александру Андрюхину уволить должностных лиц, чья халатность привела к самосуду над пятиклассником. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Кожемяко также выразил недовольство тем, что Андрюхин и другие должностные лица не попытались разобраться в причинах случившегося, а также не встретились с учителями, родителями школьников, опекуном и ребенком.

Инцидент произошел 20 февраля. По данным ТАСС, один из учеников пятого класса школы в городе Большой Камень издевался над учениками. Deita.ru сообщало, что родители страдавших от издевательств детей отвели ребенка в мужской туалет и окунули головой в унитаз. Издание отмечало, что таким образом они наказали его за избиение девочки, попавшей в больницу.

Прокуратура Приморского края начала проверку, а СК возбудил дело по ст. 116 УК (нанесение побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль из хулиганских побуждений). При этом родители также подали встречные заявления в полицию о нанесении побоев пятиклассником другим детям. В начале марта следователи завели дело о халатности после самосуда над школьником.