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В Приморье устроившие над школьником самосуд подали заявления в полицию

Родители подали в полицию города Большой Камень встречные заявления о нанесении побоев детям со стороны ученика пятого класса, в связи с предполагаемым избиением которого ранее было возбуждено дело. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

«Законные представители пятиклассников обратились в полицию с встречными заявлениями о причинении телесных повреждений», — говорится в сообщении. По данным ведомства, ранее между одноклассниками произошел конфликт. Проводится доследственная проверка.

Ранее местное издание Deita.ru писало, что родители устроили самосуд над мальчиком, который обижал детей в школе. Они отвели его в мужской туалет и окунули головой в унитаз. Один из родителей заявил, что это было наказанием за избиение девочки, которая после этого попала в больницу.

Прокуратура Приморского края начала проверку по факту нанесения побоев школьнику, а следователи завели уголовное дело.

Теги: Приморье, Школа, Дети, Полиция
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В Приморье завели дело о побоях после избиения школьника
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В школе Приморья прокуратура начала проверку после избиения ученика
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