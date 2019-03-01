СК возбудил еще одно дело после самосуда над школьником в Приморье

СК возбудил еще одно дело после самосуда над школьником в Приморье

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после инцидента в школе №2 города Большого Камня, где родители устроили самосуд над пятиклассником. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель управления СК по Приморскому краю.

По словам собеседника агентства, в рамках расследования дела еще никто не задержан.

Как сообщило 20 февраля местное издание Deita.ru, мальчик издевался над детьми в школе, и родители решили наказать обидчика. Они отвели ребенка в мужской туалет и окунули головой в унитаз. По словам одного из родителей, это было наказанием за избиение девочки, которая впоследствии оказалась в больнице.

Прокуратура Приморского края начала проверку, а Следственный комитет завел дело по ст. 116 УК РФ (нанесение побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль из хулиганских побуждений). По делу назначили медицинскую экспертизу.