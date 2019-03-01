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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
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СК возбудил еще одно дело после самосуда над школьником в Приморье

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после инцидента в школе №2 города Большого Камня, где родители устроили самосуд над пятиклассником. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель управления СК по Приморскому краю.

По словам собеседника агентства, в рамках расследования дела еще никто не задержан.

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Как сообщило 20 февраля местное издание Deita.ru, мальчик издевался над детьми в школе, и родители решили наказать обидчика. Они отвели ребенка в мужской туалет и окунули головой в унитаз. По словам одного из родителей, это было наказанием за избиение девочки, которая впоследствии оказалась в больнице.

Прокуратура Приморского края начала проверку, а Следственный комитет завел дело по ст. 116 УК РФ (нанесение побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль из хулиганских побуждений). По делу назначили медицинскую экспертизу.

Позже родители пострадавших детей подали в городскую полицию встречные заявления о нанесении школьникам побоев со стороны пятиклассника.

Теги: Приморье, Следственный комитет, уголовное дело, Школа
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