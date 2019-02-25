Житель Приморья остался на свободе после самосуда над школьником

Суд в Приморском крае не стал помещать под домашний арест местного жителя, задержанного по делу о самосуде над пятиклассником в школе №2 города Большой Камень. Другую меру пресечения следователи просить не будут, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета.

По словам уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, администрация учебного заведения на жалобы о хулиганстве ребенка не реагировала.

Ранее местное издание Deita.ru писало, что родители устроили самосуд над мальчиком, который обижал детей в школе. Они отвели его в мужской туалет и окунули головой в унитаз. Один из родителей заявил, что это было наказанием за избиение девочки, которая после этого попала в больницу.

После этого родители детей подали в городскую полицию встречные заявления о нанесении побоев школьникам со стороны ученика пятого класса. По факту нанесения побоев ребенку прокуратура Приморского края организовала проверку, а следователи завели уголовное дело.