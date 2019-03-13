Еще три страны запретили полеты самолетов Boeing 737 MAX

Еще три страны запретили полеты самолетов Boeing 737 MAX

Власти Фиджи и Новой Зеландии запретили полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 в своих воздушных пространствах на фоне авиакатастрофы, произошедшей в минувшие выходные в Эфиопии, сообщает Reuters.

Правительства этих стран ввели временный запрет из соображений безопасности.

По данным агентства, запрет на полеты также ввели власти Бермудских островов, которые являются заморской территорией Великобритании.

Помимо этого запрет на эксплуатацию самолетов в своем воздушном пространстве ввел Казахстан, передает Tengrinews.kz. Как сообщили в комитете гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития, лайнером этой модели владеет компания Scat.