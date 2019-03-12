Супруга Мамаева сообщила о посещении футболиста в СИЗО

Супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана посетила его в СИЗО «Бутырка», передает телеканал «360».

По ее словам, футболист в отличной форме и хорошем настроении. «Говорит, что бегает по пять-шесть километров в день, отжимается на брусьях по 100 раз и крутит велосипед по 15–20 километров», — добавила Алана Мамаева.

В феврале суд продлил арест Мамаеву и нападающему «Зенита» Александру Кокорину на два месяца — до 8 апреля.

Мамаева, Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина и футболиста любительской лиги Александра Протасовицкого арестовали в октябре 2018 года. Они избили водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука, после чего устроили драку в кафе с чиновником Минпромторга Денисом Паком и руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным. Им предъявлены обвинения в побоях, причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве.