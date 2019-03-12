Власти США потребовали изменить систему Boeing 737 Max после катастрофы

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдвинуло требование к компании Boeing после крушения пассажирского самолета в Эфиопии. Согласно опубликованному документу, авиационные власти Соединенных Штатов потребовали от корпорации усовершенствовать систему управления полетом самолетов Boeing 737 Max 8 и Boeing 737 Max 9.

В частности, Boeing обязали до апреля текущего года внести корректировки в систему увеличения характеристик маневрирования (MCAS). Эта функция, появившаяся у четвертого поколения самолетов Boeing 737, предназначена для предотвращения сваливания при низкоскоростном полете с опущенным носом.

Кроме того, в связи с изменениями в MCAS Boeing должен будет внести изменения в руководство по обучению пилотов, а также в руководство по техническому обслуживанию самолетов.

При этом ведомство сочло лайнеры Boeing 737 Max пригодными для полетов. В FAA отметили, что специалисты на регулярной основе наблюдают за безопасностью коммерческих самолетов США. «Если мы обнаружим проблему, которая влияет на безопасность, FAA немедленно предпримет необходимые действия», — уточнили в управлении.