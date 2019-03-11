Очевидец сообщил о странном звуке перед падением Boeing в Эфиопии

Очевидец сообщил о странном звуке перед падением Boeing в Эфиопии

Boeing авиакомпании Ethiopian Airlines, который разбился утром 10 марта, перед падением издал странный звук. Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух свидетелей крушения.

По словам фермера Малка Галато, на чью землю упал самолет, перед падением из лайнера вылетели маленькие предметы, похожие на бумагу. Boeing издал странный звук и совершил внезапный поворот перед тем, как разбиться.​

Еще один фермер, Тамират Абера, добавил, что самолет перед резким поворотом пытался набрать высоту.

Boeing 737 Max 8 выполнял рейс Аддис-Абеба — Найроби и потерпел крушение через 10 минут после вылета. Перед падением пилот сообщил о технической проблеме и запросил разрешение на посадку, однако лайнер не успел приземлиться. В результате погибли все находившиеся на борту 157 человек, включая троих россиян. Причины катастрофы пока не установлены, 11 марта были найдены «черные ящики» самолета.