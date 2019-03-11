ООН уточнила число погибших сотрудников в авиакатастрофе в Эфиопии

В результате падения пассажирского Boeing авиакомпании Ethiopian Airlines неподалеку от аэропорта Аддис-Абебы 10 марта погибли 22 сотрудника ООН. Об этом в своем выступлении сообщила исполнительный директор программы организации по развитию населенных пунктов Маймуна Мохд Шариф. Выступление опубликовано в ее Twitter.

На сайте ООН говорится о не менее чем 21 погибшем работнике организации.

Ранее сообщалось о 19 погибших сотрудниках ООН и связанных с ней структур. В связи с трагедией в офисах ООН 11 марта приспустили флаги в знак траура.

Boeing 737 Max 8 выполнял рейс из столицы Эфиопии в Найроби и потерпел крушение через 10 минут после вылета. Погибли все находившиеся на борту — 149 пассажиров и восемьчленов экипажа. Это были граждане 35 стран, в том числе трое россиян. Причины катастрофы пока не установлены, 11 марта были найдены «черные ящики» самолета.