В авиакатастрофе в Эфиопии погибли 19 сотрудников ООН

Среди 149 пассажиров лайнера, разбившегося в Эфиопии, были 19 сотрудников ООН и связанных с ней структур. В знак траура флаги Организации Объединенных Наций завтра будут приспущены

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При крушении авиалайнера в Эфиопии, по предварительным данным, погибли 19 сотрудников различных подразделений ООН. Об этом говорится в заявлении гендиректора международной организации по миграции (IOM) Антонио Виторино.

Согласно данным, приведенным в заявлении, в катастрофе погибли сотрудники по меньшей мере пяти различных подразделений ООН и связанных с ней организаций. В их числе — Всемирная продовольственная программа, Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ), Международный союз электросвязи (МСЭ), Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Всемирный банк и несколько других. Среди погибших есть и один сотрудник IOM — гражданка Германии Анн-Катрин Фейгл, направлявшаяся на учебный курс в Найроби.

В связи с трагедией завтра ООН и аффилированные с организацией структуры приспустят флаги в знак траура.

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился утром 10 марта, через несколько минут после вылета из аэропорта столицы Эфиопии Аддис-Абебы. Сразу после взлета пилот сообщил о технической проблемы и запросил разрешения на посадку, однако приземлиться лайнер не успел. Всего на борту лайнера находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Выживших среди них нет. В катастрофе погибли граждане 33 стран, в том числе трое российских туристов. Также среди жертв авиакатастрофы оказались супруга, сын и дочь депутата словацкого парламента Антона Грнко и итальянский археолог Себастьяно Туза.