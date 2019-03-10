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Политика ,  
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В дипломатическом районе Каракаса произошло отключение электричества

Несколько районов столицы Венесуэлы остались без электроснабжения, сообщает El Nacional. В их числе — Лос Руисес, Ла-Флорида, Чакайто и Чакао, где расположены посольства и консульства ряда государств.

В частности, в Чакао находятся консульства Испании, Италии, Португалии, Уругвая, а также посольства Мексики, Боливии, Бразилии, Аргентины, Швейцарии, Японии и т. д.

Как пишет газета, некоторые жители Каракаса связывают произошедшее с инцидентом на подстанции «Сидор» в штате Боливар — ранее СМИ сообщали о взрыве и пожаре на объекте.

Как заявил «РИА Новости» администратор одного из отелей, расположенных в Чакао, неизвестно, сколько продлится блэкаут. «Власти не сообщили нам какой-либо информации по данному поводу», — добавил он.

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7 марта по всей стране произошло отключение электроэнергии, в результате без энергоснабжения остались жители 21 из 23 штатов. В Каракасе перестало работать метро, перебои коснулись работы телефонных сетей и интернета. Электроснабжение в отдельных районах столицы было восстановлено 8 марта.

Как заявили власти, сбой произошел из-за «саботажа» на гидроэлектростанции «Эль-Гури». Как утверждают в министерстве информации Венесуэлы, причиной масштабного сбоя стала кибератака, за которой, по данным ведомства, могут стоять США.

10 марта президент Николас Мадуро заявил, что один из энергетических объектов страны подвергся очередной кибератаке, из-за чего была прервана работа по восстановлению энергоснабжения. До этого, по словам Мадуро, его удалось восстановить почти на 70% территории страны.

Теги: Венесуэла, Каракас, нарушение электроснабжения
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