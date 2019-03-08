СМИ сообщили о частичном возобновлении подачи электричества в Каракасе

СМИ сообщили о частичном возобновлении подачи электричества в Каракасе

В некоторых районах столицы Венесуэлы Каракаса возобновилось подача электричества. Об этом сообщает El Nacional.

По данным издания, электроэнергия вновь появилась в нескольких районах города, а также частично в штате Миранда (около 2,5 млн жителей).

В четверг, 7 марта, почти вся Венесуэла осталась без электричества. Национальная корпорация по электроэнергии страны в качестве причины назвала «саботаж» на гидроэлектростанции «Эль-Гури». Президент страны Николас Мадуро обвинил в происходящем «американский империализм».

При этом американские власти отвергли свою причастность к массовому отключению электричества в Венесуэле, отмечает Reuters. Cпецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс ответил «нет» на соответствующий вопрос и допустил, что авария произошла из-за плохого состояния электросетей страны.