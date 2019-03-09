Венесуэла подаст жалобу в ООН из-за атаки на энергосистему

Венесуэла намерена передать верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет жалобу из-за атаки на энергосистему страны, в результате которой произошло масштабное отключение электричества. Об этом в эфире государственного телеканала сообщил вице-президент Венесуэлы по вопросам связи и культуры, министр связи и информации страны Хорхе Родригес.

«Через несколько дней делегация из офиса ООН по правам человека приедет в Венесуэлу, и мы передадим доказательства Мишель Бачелет», — приводит слова Родригеса издание El Comercio.

7 марта жители 21 из 23 штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. Сбой произошел и в столице Каракасе, где из-за отключения электричества перестало работать метро. Также сообщалось, что перебои произошли в работе телефонных сетей и интернета. Национальная корпорация по электроэнергии страны (CORPOELEC) назвала это саботажем на гидроэлектростанции «Эль-Гури». К настоящему времени в отдельных районах Каракаса электроснабжение восстановлено.

Как отметили в Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара, которая располагается в штате Боливар.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся «американский империализм». В Госдепе США эти обвинения отвергли.

Депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Хосе Мануэль Оливарес сообщал, что из-за перебоев с электричеством в Венесуэле с ноября 2018 по февраль 2019 года скончались 79 человек.