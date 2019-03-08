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Суд в Кисловодске лишил бойца Александра Емельяненко водительских прав

Мировой суд в Кисловодске оштрафовал и лишил водительских прав бойца смешанных единоборств ​Александра Емельяненко за отказ пройти медицинское освидетельствование после ДТП. Об этом сообщает ТАСС.

​«Мировой судья постановил признать Емельяненко виновным в совершении административного правонарушения, подвергнуть штрафу в 30 тыс. рублей с лишением права управления автомобилем на один год и шесть месяцев», — сказал судья.

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Агентство отмечает, что суд рассматривал дело по ст. 12.26 (невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Емельяненко не признал вину и заявил, что ситуацию спровоцировали сотрудники полиции. По его словам, его не уведомили о составлении протокола и видеофиксации. Он также добавил, что не отказывался пройти медицинское освидетельствование. Адвокат бойца Ирина Абрагина рассказала ТАСС, что защита обжалует приговор.

Емельяненко задержали в Кисловодске 1 марта. Он нарушил правила стоянки, когда находился за рулем своего золотого Mercedes. Впоследствии он попытался скрыться от сотрудников ДПС и врезался в другую машину. Против бойца возбудили три административных дела.

Спортсмена арестовали на десять суток. При этом на суде он признался, что находился в нетрезвом состоянии, но отрицал, что оказывал сопротивление полиции.

Теги: Александр Емельяненко, Кисловодск, лишение прав
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