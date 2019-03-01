Бойца Александра Емельяненко задержали после ДТП на золотом Mercedes

Спортсмен доставлен в отделение полиции. По предварительным данным, Емельяненко находился за рулем в нетрезвом состоянии и после ДТП пытался скрыться

Александр Емельяненко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко задержан и доставлен в полицию в Кисловодске после ДТП, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Собеседник агентства отметил, что, по предварительной информации, спортсмен находился в состоянии опьянения.

Осведомленный источник сообщил «Интерфаксу», что Емельяненко находился за рулем своего золотого Mercedes в нетрезвом состоянии. Он припарковался в запрещенном месте, а когда к машине подъехали эвакуатор и машина ДПС, он попытался скрыться, объезжая препятствие по тротуару. В итоге он столкнулся с машиной и уехал. Позднее полицейские остановили машину, за рулем которой был Емельяненко, и доставили в отдел. Машину эвакуировали на штрафстоянку, рассказал источник агентства.

Телеканал РЕН-ТВ опубликовал кадры задержания спортсмена. Указано, что Емельяненко находится на сборах.

В пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю РБК сообщили, что в отдел по Кисловодску поступило сообщение о том, что неизвестный водитель совершил ДТП и скрылся с места происшествия. Сотрудниками полиции установлены личность и местонахождение водителя, совершившего аварию, однако фамилия не называется.