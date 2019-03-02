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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Суд арестовал Александра Емельяненко на десять суток
Кисловодский городской суд арестовал бойца ММА Александра Емельненко, который накануне был задержан сотрудниками полиции
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В пресс-службе Кисловодского горсуда РБК сообщили, что Емельяненко по итогам заседания был признан виновным по ст. 19.3 Кодекса об административных правонарушениях. В результате он был арестован на десять суток.

В ходе заседания Емельяненко признался, что действительно находился за рулем в нетрезвом состоянии и нагрубил полицейским. Однако при этом он не согласился с тем, что оказывал сотрудникам МВД сопротивление.

Задержан боец смешанных единоборств был накануне. Будучи за рулем своего Mercedes, Емельяненко нарушил правила стоянки. К месту происшествия подъехал патруль ДПС. Спортсмен попытался от него скрыться и в ходе погони врезался в другой автомобиль. Сам Емельяненко в итоге был доставлен в отдел.

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Появилось видео задержания бойца Александра Емельяненко

4 мая у Емельяненко запланирован бой в Челябинске против бразильца Вагнера Прадо. Организатор турнира Николай Клименко заявил агентству ТАСС, что об отмене поединка речь пока не идет.

Александр Емельяненко в 2015 году получил четыре с половиной года тюрьмы за насильственные действия сексуального характера. В ноябре 2016 года боец вышел из колонии, после того как суд заменил оставшийся срок исправительными работами. По версии следствия, в ночь на 3 марта 2014 года в квартире одного из домов по Пересветову переулку в Москве Емельяненко совершил насильственные действия в отношении Полины Степановой, которая убиралась в его квартире, а также похитил ее паспорт. После того как Емельяненко не явился ни на один из допросов, он был объявлен в федеральный розыск. Спортсмен был задержан в мае того же года, после того как попал в аварию в Тамбове.

С февраля 2017 года Емельяненко выступает за грозненский бойцовский клуб «Ахмат».
Авторы: Артем Филипенок, Екатерина Костина
Теги: Александр Емельяненко
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