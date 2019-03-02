В отношении бойца Александра Емельяненко возбудили административные дела

Полиция возбудила три административных дела в отношении водителя, задержанного после ДТП в Кисловодске. Об этом РБК сообщили в МВД по Ставропольскому краю.

Дела возбуждены по ст. 12.15 (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги), ст. 12.26 (невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и ст. 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП РФ.

В полиции не уточнили имени задержанного водителя. По словам источника РБК в правоохранительных органах, речь идет о бойце смешанных единоборств Александре Емельяненко. Эту информацию подтвердил источник ТАСС.

О ДТП в Кисловодске с участием Емельяненко стало известно 1 марта. Официально имя спортсмена не упоминалось, но его личность подтверждали источники СМИ.