Емельяненко в суде признался в вождении в нетрезвом виде

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в Кисловодском городском суде, где рассматривается дело против него о неподчинении сотрудникам полиции, раскаялся, что сел за руль в нетрезвом виде. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Каюсь в том, что сел за руль нетрезвым», — сказал он. При этом он не согласился с тем, что оказывал сопротивление полиции.

Ранее стало известно, что против Емельяненко возбудили три административных дела по ст. 12.15 (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги), ст. 12.26 (невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и ст. 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП РФ.

