Пакистан частично снял запрет на полеты в своем воздушном пространстве

Авиационные власти Пакистана частично сняли запрет на коммерческие полеты до 23:59 по местному времени 15 марта (02:59 мск 16 марта). Об этом говорится в извещении NOTAM на сайте Управления гражданской авиации Пакистана.



В уведомлении говорится, что полеты разрешены в/из аэропортов Карачи, Лахора, Исламабада, Пешавара, Кветты, Файсалабада, Мултана, Турбата, Гвадара (внутренние и международные рейсы); а также Читрала и Панджгура (внутренние рейсы).

Согласно извещению NOTAM, до 08:00 по местному времени 8 марта (11:00 мск) воздушное пространство страны останется закрытым для всех транзитных полетов.

Воздушное пространство Пакистана было закрыто 27 февраля. Такое решение было принято после того, как пакистанские военные сбили два самолета ВВС Индии. Ситуация на границе двух стран обострилась после гибели сотрудников военной полиции Индии в результате теракта, который совершила организация «Джаиш-е-Мухаммад».

Из-за закрытия воздушного пространства российским авиакомпаниям пришлось изменить маршруты десятков рейсов. Позже Пакистан частично восстановил работу аэропортов Карачи, Пешавара, Кветты и Исламабада, рейсы из них возобновились 2 марта.