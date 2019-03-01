Пакистан частично возобновил полеты в четырех городах страны

Пакистан частично открыл воздушное пространство после того, как сбил два индийских военных самолета. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на Управление гражданской авиации Пакистана (CAA).

По данным телеканала, полеты возобновили для коммерческих рейсов. Частично начали работать аэропорты в городах Исламабад, Карачи, Пешавар и Кветта. Отмечается, что Пакистанские международные авиалинии (PIA) возобновят рейсы из этих аэропортов в субботу, 2 марта.

​В CAA сообщили, что полеты в городах Лахор, Мултан, Сиалкот, Фейсалабад и Бахавалпур возобновятся 4 марта в 13:00 по местному времени (11:00 мск).

27 февраля Пакистан заявил, что сбил два самолета ВВС Индии, а одного из пилотов задержали военные. В ответ Индия сбила пакистанский истребитель F-16, который нарушил воздушное пространство страны. В результате Пакистан закрыл небо. Впоследствии запрет продлили до 4 марта. Российские авиакомпании были вынуждены изменить маршруты полетов в Юго-Восточную Азию.