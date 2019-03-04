Пакистан вновь продлил запрет на полеты в своем воздушном пространстве

Пакистан вновь продлил запрет на полеты в своем воздушном пространстве

Пакистан продлил запрет на использование своего воздушного пространства до 8:00 (11:00 мск) вторника, 5 марта. Об этом говорится в извещении NOTAM на сайте Управления гражданской авиации Пакистана.

Отмечается, что полеты осуществляются только в/из аэропортов Карачи, Пешавара, Кветты и Исламабада, которые работают с ограничениями.

О частичном восстановлении работы четырех аэропортов Пакистана стало известно 1 марта. Пакистанские международные авиалинии (PIA) возобновили рейсы из этих аэропортов 2 марта. Из-за закрытия воздушного пространства Пакистана российские авиакомпании изменили маршруты десятков рейсов.

Пакистан закрыл свое воздушное пространство 27 февраля, после того как сбил два самолета ВВС Индии. Ситуация на границе двух стран обострилась после гибели сотрудников военной полиции Индии в результате теракта, совершенного исламистами из террористической организации «Джаиш-е-Мухаммад».