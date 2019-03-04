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Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
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Пакистан вновь продлил запрет на полеты в своем воздушном пространстве

Пакистан продлил запрет на использование своего воздушного пространства до 8:00 (11:00 мск) вторника, 5 марта. Об этом говорится в извещении NOTAM на сайте Управления гражданской авиации Пакистана.

Отмечается, что полеты осуществляются только в/из аэропортов Карачи, Пешавара, Кветты и Исламабада, которые работают с ограничениями.

О частичном восстановлении работы четырех аэропортов Пакистана стало известно 1 марта. Пакистанские международные авиалинии (PIA) возобновили рейсы из этих аэропортов 2 марта. Из-за закрытия воздушного пространства Пакистана российские авиакомпании изменили маршруты десятков рейсов.

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Пакистан закрыл свое воздушное пространство 27 февраля, после того как сбил два самолета ВВС Индии. Ситуация на границе двух стран обострилась после гибели сотрудников военной полиции Индии в результате теракта, совершенного исламистами из террористической организации «Джаиш-е-Мухаммад».

Теги: авиалинии, самолеты, Пакистан
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