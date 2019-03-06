Суд оставил бойца Александра Емельяненко под арестом

Ставропольский краевой суд оставил без изменения решение об аресте бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, сообщили РБК в пресс-службе Кисловодского городского суда.

«Он [Емельяненко] обжаловал наше постановление о назначении наказания в виде административного ареста. Сегодня Ставропольский краевой суд оставил решение без изменения», — пояснили в пресс-службе.

1 марта Емельяненко задержали в Кисловодске после того, как он, будучи за рулем своего золотого Mercedes, припарковался в запрещенном месте, а затем попытался скрыться от сотрудников ДПС и врезался в другой автомобиль. В результате Емельяненко отвезли в отдел полиции, а машину отправили на штраф-стоянку. Позднее в отношении него возбудили три административных дела.

На следующий день суд арестовал Емельяненко на 10 суток. В суде боец признался, что находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, однако опроверг информацию о сопротивлении сотрудникам полиции.