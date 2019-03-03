МВД опровергло слухи об увольнении полицейских за задержание Емельяненко

Главное управление МВД России по Ставропольскому краю опровергло слухи об угрозах в адрес сотрудников полиции, которые задержали в Кисловодске бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко за вождение в нетрезвом виде. Сотрудники органов внутренних дел действовали в рамках российского законодательства, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил о том, что кисловодским полицейским пригрозили увольнением из‐за задержания Емельяненко. По словам источника, силовиков заранее предупредили о приезде Емельяненко в Кисловодск и попросили не трогать спортсмена. Те же, кто не внял этому предупреждению, могут поплатиться работой, отмечал источник телеканала.

О задержании Александра Емельяненко стало известно 1 марта. В пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю РБК сообщали, что в Кисловодске водитель после ДТП попытался скрыться с места происшествия, однако его удалось задержать. Позже стало известно, что задержанным оказался Александр Емельяненко, которого после задержания отвезли в отдел полиции. Спортсмен находился за рулем своего золотого Mercedes. После того как боец припарковался с нарушением правил стоянки, к нему подъехал наряд ДПС и эвакуатор. В свою очередь, Емельяненко попытался скрыться, свернув на тротуар, а во время погони он врезался в другой автомобиль.

ТАСС и «Интерфакс» сообщали, что боец находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Телеканал РЕН ТВ отмечал, что спортсмен прибыл в Кисловодск на тренировочные сборы.

Позже в интернете появилось видео задержания бойца. 37-летний спортсмен не захотел сдаваться сотрудникам ДПС и попытался скрыться, однако его удалось задержать при помощи сотрудников наряда ППС.

Полиция возбудила три административных дела в отношении бойца. Позже Кисловодский городской суд по итогам заседания признал виновным Емельяненко по ст. 19.3 Кодекса об административных правонарушениях и арестовал на десять суток. В ходе заседания Емельяненко признался, что действительно находился за рулем в нетрезвом состоянии и нагрубил полицейским. Однако при этом он не согласился с тем, что оказывал сотрудникам МВД сопротивление.

4 мая у Емельяненко запланирован бой в Челябинске против бразильца Вагнера Прадо. Организатор турнира Николай Клименко заявлял агентству ТАСС, что речи об отмене поединка пока не идет.

Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC и младший брат бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко. С февраля 2017 года Александр Емельяненко выступает за грозненский бойцовский клуб «Ахмат».





