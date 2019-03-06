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МТС ₽300 (+17,12%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
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Китайские ретейлеры второй раз за год снизили цены на iPhone

Несколько крупных китайских ретейлеров снизили цены на iPhone XS, сообщает Reuters. В последний раз цены на американские смартфоны там понижали в январе.

Так, модель с памятью на 64 Гб продается у Pinduoduo за 6 999 юаней ($1043), что на 1 тыс. юаней ($149) меньше, чем в официальном магазине. На такую же сумму снизил цены Sunning Commerce Group.

Бизнес
Apple сократила прогноз по выручке из-за падения продаж iPhone в Китае

В январе китайские ретейлеры уже понижали стоимость смартфонов Apple, но тогда это касалось более старых моделей iPhone. Тогда же в Apple сократили прогноз по выручке — в первом квартале компания ожидала получить выручку в $89–93 млрд, но позже скорректировала эту сумму до $84 млрд. Глава Apple Тим Кук заявил, что одной из причин изменения прогноза являются проблемы с продажами в Китае.

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«iPhone не нужен, просто стою»: чего ждали в очереди у магазина Apple

В конце 2018 года суд в Китае запретил Apple по иску производителя чипов Qualcomm продавать семь моделей iPhone — 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus и X. В Qualcomm считают, что Apple нарушила патенты, связанные с изменением размера фотографий и управлением приложениями с помощью сенсора.

Теги: Китай, iPhone
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