Китайские ретейлеры второй раз за год снизили цены на iPhone

В конце 2018 года суд в Китае запретил Apple по иску производителя чипов Qualcomm продавать семь моделей iPhone — 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus и X. В Qualcomm считают, что Apple нарушила патенты, связанные с изменением размера фотографий и управлением приложениями с помощью сенсора.