Китайские ретейлеры второй раз за год снизили цены на iPhone

Китайские ретейлеры второй раз за год снизили цены на iPhone

Несколько крупных китайских ретейлеров снизили цены на iPhone XS, сообщает Reuters. В последний раз цены на американские смартфоны там понижали в январе.

Так, модель с памятью на 64 Гб продается у Pinduoduo за 6 999 юаней ($1043), что на 1 тыс. юаней ($149) меньше, чем в официальном магазине. На такую же сумму снизил цены Sunning Commerce Group.

В январе китайские ретейлеры уже понижали стоимость смартфонов Apple, но тогда это касалось более старых моделей iPhone. Тогда же в Apple сократили прогноз по выручке — в первом квартале компания ожидала получить выручку в $89–93 млрд, но позже скорректировала эту сумму до $84 млрд. Глава Apple Тим Кук заявил, что одной из причин изменения прогноза являются проблемы с продажами в Китае.