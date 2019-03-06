Китайские ретейлеры второй раз за год снизили цены на iPhone

Несколько крупных китайских ретейлеров снизили цены на iPhone XS, сообщает Reuters. В последний раз цены на американские смартфоны там понижали в январе.
Так, модель с памятью на 64 Гб продается у Pinduoduo за 6 999 юаней ($1043), что на 1 тыс. юаней ($149) меньше, чем в официальном магазине. На такую же сумму снизил цены Sunning Commerce Group.
В январе китайские ретейлеры уже понижали стоимость смартфонов Apple, но тогда это касалось более старых моделей iPhone. Тогда же в Apple сократили прогноз по выручке — в первом квартале компания ожидала получить выручку в $89–93 млрд, но позже скорректировала эту сумму до $84 млрд. Глава Apple Тим Кук заявил, что одной из причин изменения прогноза являются проблемы с продажами в Китае.