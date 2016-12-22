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Суд запретил Apple продавать в Китае некоторые модели iPhone
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Суд запретил Apple продавать в Китае некоторые модели iPhone
Технологии и медиа, 22:17
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Суд запретил Apple продавать в Китае некоторые модели iPhone
Иск против производителя iPhone подавал один из крупнейших поставщиков чипов для мобильных телефонов Qualcomm. Компания обвиняла Apple в нарушении своих патентов
Фото: David Paul Morris / Bloomberg

Суд в Китае обязал компанию Apple прекратить продажу в стране некоторых моделей iPhone. Об этом говорится в сообщении американского производителя чипов Qualcomm Inc., который подавал иск против производителя iPhone. Компания обвиняла Apple в патентных нарушениях.

Речь идет о решении Промежуточного народного суда Фучжоу. В сообщении компании сказано, что суд встал на сторону Qualcomm и обязал ответчика немедленно прекратить продажу некоторых моделей смартфонов. Запрет касается семи моделей iPhone — 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, а также iPhone X, выпущенного в 2017 году с более старой версией операционной системы iOS.

Qualcomm — крупнейший поставщик чипов для мобильных телефонов — подала свой иск в Китае в конце 2017 года. Компания утверждала, что Apple нарушила два патента, один из которых связан с функцией изменения размеров фотографий на iPhone, второй — с управлением приложениями с помощью сенсорного экрана устройств Apple.

«Apple продолжает извлекать выгоду из нашей интеллектуальной собственности, отказываясь платить нам компенсацию», — приводятся в заявлении слова исполнительного вице-президента Qualcomm Дона Розенберга.

Reuters отмечает, что, хоть суд в Китае и встал на сторону Qualcomm, значение его решения остается неясным. В заявлении Apple, которое приводит агентство, сказано, что все модели iPhone остаются доступными на китайском рынке. «Усилия Qualcomm по запрету наших продуктов — это еще один отчаянный шаг со стороны компании, чьи незаконные действия расследуются регулирующими органами по всему миру», — приводит агентство заявление Apple.

В заявлении Розенберга подчеркивается, что компания будет добиваться исполнения решения китайского суда.

На фоне решения китайского суда о запрете на импорт и продажу некоторых моделей iPhone акции Apple упали на 1,9%. Акции Qualcomm, напротив, выросли — на 3,2%.
Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Apple , iPhone , патенты
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