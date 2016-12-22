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«iPhone не нужен, просто стою»: чего ждали в очереди у магазина Apple
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«iPhone не нужен, просто стою»: чего ждали в очереди у магазина Apple
Общество, 11:29
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«iPhone не нужен, просто стою»: чего ждали в очереди у магазина Apple
28 сентября в России стартовали продажи новых моделей iPhone. Цены на устройства модификации XS составляют от 87 990 руб., на XS Max — от 96 990 руб. Очередь за новыми моделями у магазина на Тверской улице в Москве начала собираться за несколько дней до начала продаж. Появились и предложения купить место — стоимость составляла сотни тысяч рублей. Впрочем, ажиотажного спроса на места в очереди не было. Корреспондент РБК пообщался с молодыми людьми, ожидавшими у магазина, и узнал, зачем они стояли там несколько дней
Михаил
Фото: Владислав Шатило / РБК
«Я люблю бешеные, сумасшедшие движухи и решил: почему бы не вписаться? Интересное испытание, много колоритных персонажей, очень круто, за исключением какого-нибудь ОРВИ, которое я унесу домой. Есть люди с прошлого года, которые говорят, что инфа — 100%, эти места стоят дорого. У меня это в голове не очень укладывается, но если это действительно так, то глупо не стоять. Можно за пять дней заработать больше, чем мои родители за полгода»
Александр («Стою от имени Алексея»)
Фото: Владислав Шатило / РБК

Александр попеременно дежурил у магазина с двумя друзьями. Смена — каждые 12 часов. Их целью было продать свое (24-е. РБК) место в очереди. «Сейчас у меня такой период в жизни, что необходимы некоторые средства. Если первое место люди пытаются продать за 450 тыс. руб., а 80-е — за 25 тыс., то примерно ценник у нас начинается от 100 тыс.»

Аня
Фото: Владислав Шатило / РБК
Аня хотела продать свое 40-е место минимум за 70 тыс. руб. Она рассказала, что кто-то ночевал в кафе, кто-то — в палатках, а она с друзьями спала в автомобиле каршерингового сервиса. «Надежда (продать место. РБК) умерла еще вчера утром. В прошлом году большинство людей стояло, чтобы купить (новый телефон. РБК). А в этом году перед нами женщина стоит — хочет дочери сделать подарок, и это единственный человек, который хочет купить телефон, из первых 40»
Даниил
Фото: Владислав Шатило / РБК
Даниил пришел купить новый iPhone, чтобы сменить свой старый 6s. «Я тут единственный в очереди, кто стоит за iPhone себе. Мы уже это проверили, я сам в шоке был. Я это делаю не для того, чтобы потом сказать: смотрите, у меня новый iPhone. Я слышал, что во всем мире так ждут каких-то новинок, стоят очереди большие. Я пришел, взял вещи какие-то теплые, потом буду вспоминать об этом»
Степан
Фото: Владислав Шатило / РБК

Степан рассчитывал продать место в очереди за 100–130 тыс. руб. «Мне iPhone не нужен, я просто стою в очереди. Буквально за день друг рассказал, и я подумал, почему бы нет»

Владислав
Фото: Владислав Шатило / РБК

«Интересуют только средства, полученные за то, что я стою в очереди. iPhone не планирую покупать. У меня 15-е место, рассчитываю тысяч на 200 хотя бы. Скорее всего, меньше будет, но как пойдет»

Илья
Фото: Владислав Шатило / РБК
«Просто стоим в очереди, чтобы продать ее за максимум, который предложат. Надо наживаться на людской глупости, на обществе потребления. Если ты идешь за iPhone, чтобы понтануться, — это глупо»
Андрей
Фото: Владислав Шатило / РБК

Андрей пришел в очередь, чтобы продать iPhone, который привез из Германии, за 120 тыс. руб. Сам он считает, что хороший телефон должен стоить максимум 65 тыс.

Авторы: Анастасия Антипова, Владислав Шатило.
Теги: мультимедиа , iPhone , Apple , старт продаж
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