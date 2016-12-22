«iPhone не нужен, просто стою»: чего ждали в очереди у магазина Apple

28 сентября в России стартовали продажи новых моделей iPhone. Цены на устройства модификации XS составляют от 87 990 руб., на XS Max — от 96 990 руб. Очередь за новыми моделями у магазина на Тверской улице в Москве начала собираться за несколько дней до начала продаж. Появились и предложения купить место — стоимость составляла сотни тысяч рублей. Впрочем, ажиотажного спроса на места в очереди не было. Корреспондент РБК пообщался с молодыми людьми, ожидавшими у магазина, и узнал, зачем они стояли там несколько дней

Михаил «Я люблю бешеные, сумасшедшие движухи и решил: почему бы не вписаться? Интересное испытание, много колоритных персонажей, очень круто, за исключением какого-нибудь ОРВИ, которое я унесу домой. Есть люди с прошлого года, которые говорят, что инфа — 100%, эти места стоят дорого. У меня это в голове не очень укладывается, но если это действительно так, то глупо не стоять. Можно за пять дней заработать больше, чем мои родители за полгода» Александр («Стою от имени Алексея») Александр попеременно дежурил у магазина с двумя друзьями. Смена — каждые 12 часов. Их целью было продать свое (24-е. — РБК) место в очереди. «Сейчас у меня такой период в жизни, что необходимы некоторые средства. Если первое место люди пытаются продать за 450 тыс. руб., а 80-е — за 25 тыс., то примерно ценник у нас начинается от 100 тыс.» Аня Аня хотела продать свое 40-е место минимум за 70 тыс. руб. Она рассказала, что кто-то ночевал в кафе, кто-то — в палатках, а она с друзьями спала в автомобиле каршерингового сервиса. «Надежда (продать место. — РБК) умерла еще вчера утром. В прошлом году большинство людей стояло, чтобы купить (новый телефон. — РБК). А в этом году перед нами женщина стоит — хочет дочери сделать подарок, и это единственный человек, который хочет купить телефон, из первых 40» Даниил Даниил пришел купить новый iPhone, чтобы сменить свой старый 6s. «Я тут единственный в очереди, кто стоит за iPhone себе. Мы уже это проверили, я сам в шоке был. Я это делаю не для того, чтобы потом сказать: смотрите, у меня новый iPhone. Я слышал, что во всем мире так ждут каких-то новинок, стоят очереди большие. Я пришел, взял вещи какие-то теплые, потом буду вспоминать об этом» Степан Степан рассчитывал продать место в очереди за 100–130 тыс. руб. «Мне iPhone не нужен, я просто стою в очереди. Буквально за день друг рассказал, и я подумал, почему бы нет» Владислав «Интересуют только средства, полученные за то, что я стою в очереди. iPhone не планирую покупать. У меня 15-е место, рассчитываю тысяч на 200 хотя бы. Скорее всего, меньше будет, но как пойдет» Илья «Просто стоим в очереди, чтобы продать ее за максимум, который предложат. Надо наживаться на людской глупости, на обществе потребления. Если ты идешь за iPhone, чтобы понтануться, — это глупо» Андрей Андрей пришел в очередь, чтобы продать iPhone, который привез из Германии, за 120 тыс. руб. Сам он считает, что хороший телефон должен стоить максимум 65 тыс.