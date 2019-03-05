Трамп заявил о продлении санкций против Венесуэлы

Трамп заявил о продлении санкций против Венесуэлы

Американский президент Дональд Трамп объявил о продлении действия санкций против Венесуэлы, введенных в 2015 году. Об этом говорится в уведомлении главы государства конгрессу, опубликованном на сайте Белого дома.

Согласно документу, обстоятельства, описанные в приказе 13692 от 2015 года, «не улучшились и продолжают представлять неординарную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике США». «Поэтому я продлеваю режим [санкционного] чрезвычайного положения», — говорится в уведомлении.

Документ продлевает ограничительные меры в отношении Венесуэлы, введенные администрацией бывшего президента США Барака Обамы в марте 2015 года.

В середине февраля вице-президент Венесуэлы по планированию Рикардо Менендес заявил, что за последние три года прямые потери национальной экономики от финансовых санкций США составили $38 млрд. Из этой суммы $23 млрд — сокращение ВВП, а $15 млрд пришлось на потерю доходов от Citgo, «дочки» государственной нефтяной компании Venezuelan Petroleum, которая работает на территории США.