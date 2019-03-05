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Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Трамп заявил о продлении санкций против Венесуэлы

Американский президент Дональд Трамп объявил о продлении действия санкций против Венесуэлы, введенных в 2015 году. Об этом говорится в уведомлении главы государства конгрессу, опубликованном на сайте Белого дома.

Согласно документу, обстоятельства, описанные в приказе 13692 от 2015 года, «не улучшились и продолжают представлять неординарную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике США». «Поэтому я продлеваю режим [санкционного] чрезвычайного положения», — говорится в уведомлении.

Документ продлевает ограничительные меры в отношении Венесуэлы, введенные администрацией бывшего президента США Барака Обамы в марте 2015 года.

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В Венесуэле прямые потери от санкций США оценили в $38 млрд

В середине февраля вице-президент Венесуэлы по планированию Рикардо Менендес заявил, что за последние три года прямые потери национальной экономики от финансовых санкций США составили $38 млрд. Из этой суммы $23 млрд — сокращение ВВП, а $15 млрд пришлось на потерю доходов от Citgo, «дочки» государственной нефтяной компании Venezuelan Petroleum, которая работает на территории США.

После этого Минфин США ввел санкции в отношении четырех венесуэльских губернаторов за поддержку президента Николаса Мадуро, причастность к «повсеместной коррупции» и к блокировке поставки гуманитарных грузов, которые должны были прибыть в страну 23 февраля. Затем ограничительные меры были введены против шести руководителей Национальной гвардии и полиции Венесуэлы. Минфин США также посчитал их виновными в блокировке доставки американской гуманитарной помощи в страну.

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США аннулировали визы у 49 связанных с Мадуро венесуэльцев

3 марта министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес пошутил, что распорядился направить в Минфин США список высших офицеров, чтобы «облегчить задачу вводить по квотам санкции против революционных сторонников Конституции и национального суверенитета».

Теги: Санкции, Венесуэла, Дональд Трамп
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