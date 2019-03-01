США ввели санкции против шести высокопоставленных силовиков Венесуэлы

Минфин США ввел санкции против шести руководителей Национальной гвардии и полиции Венесуэлы, которые связаны с блокировкой доставки гуманитарного груза в страну. Об этом сообщается на сайте министерства.

Санкции ввели против главы Нацгвардии Ричарда Варгаса, директора Нацполиции Кристиана Самбрано, командующего стратегическим регионом обороны «Гайана» Хесуса Оливероса, командующего зоной «Тачира» Хосе Торреса, командующего силами спецназа Нацполиции Хуана Родригеса и командующего зоной «Боливар» Альберто Вальдеррея.

«Мы вводим санкции против сотрудников сил безопасности Мадуро в ответ на предосудительное насилие, трагические смерти и бессовестный поджог продуктов и лекарств, предназначенных для больных и голодающих венесуэльцев», — заявил министр финансов Стивен Мнучин.

Ранее в феврале Минфин США ввел санкции против четырех губернаторов Венесуэлы. В частности, они коснулись бывшего вице-президента страны Рамона Каррисалеса. По мнению американского министерства, они причастны к блокировке поставки гумпомощи в страну, а также к «повсеместной коррупции».