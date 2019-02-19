В Венесуэле прямые потери от санкций США оценили в $38 млрд

В Венесуэле прямые потери от санкций США оценили в $38 млрд

Из-за различных санкций США Венесуэла за последние три года потеряла $38 млрд, заявил вице-президент по планированию Рикардо Менендес. Он добавил, что если учесть действия США в 2002 году, объем потерь составит почти $60 млрд

Результаты инфляции в Венесуэле (август 2018 года) (Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters)

Вице-президент Венесуэлы по планированию Рикардо Менендес заявил, что прямые потери национальной экономики от финансовых санкций США оцениваются в $38 млрд, сообщает агентство Prensa Latina.

По его словам, из этой суммы $23 млрд — это сокращение ВВП, а $15 млрд приходятся на потерю доходов от Citgo, «дочки» государственной нефтяной компании Venezuelan Petroleum, работающей на территории США.

«Если добавить к этому $20 млрд, которые пропали во время нефтяного саботажа 2002 года, то речь идет о $58 млрд потерь, которые затронули страну», — уточнил вице-президент.​

По данным The World Factbook ЦРУ, валовый внутренних продукт Венесуэлы по паритету покупательной способности снизился с $531,1 млрд в 2015 году до $381 млрд в 2017 году. Если его пересчитать по официальному обменному курсу, то в 2017 году ВВП Венесуэлы составил $210 млрд.