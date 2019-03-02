США аннулировали визы у 49 связанных с Мадуро венесуэльцев

Визовые ограничения, как уточнили в ведомстве, были введены против лиц, «ответственных за подрыв демократии в Венесуэле». Такую политику Вашингтон осуществляет по отношению к чиновникам из правительства Мадуро и членам их семей

Госдепартамент заявил об отзыве виз у 49 граждан Венесуэлы, связанных с президентом боливарианской республики Николасом Мадуро. Об этом говорится в соответствующем сообщении на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Визовые ограничения, как уточнил на брифинге ​спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, Соединенные Штаты наложили на лиц, «ответственных за подрыв демократии в Венесуэле». Подобную политику Вашингтон, по данным Госдепа, применяет по отношению ко «многим чиновникам, связанным к Мадуро, и членам их семей». «28 февраля [в связи с этим] мы отозвали визы у 49 человек», — заявили в пресс-службе.

Имена лишившихся возможности въезда в США венесуэльцев в Госдепе не уточнили.

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