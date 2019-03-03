Министр обороны Венесуэлы пошутил по поводу американских санкций

Министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес рассказал, что дал распоряжение направить в Минфин США список высших офицеров, чтобы министерству было проще вводить санкции. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Я приказал передать в Минфин США полный список генералов и адмиралов Вооруженных сил, чтобы облегчить задачу вводить по квотам санкции против революционных сторонников Конституции и национального суверенитета», — сказал он с иронией.

Ранее Минфин США ввел санкции против шести руководителей Национальной гвардии и полиции Венесуэлы. В министерстве заявили, что они связаны с блокировкой доставки американской гуманитарной помощи в страну, которую должны были передать 23 февраля.

В конце февраля США также ввели санкции против четырех венесуэльских губернаторов, среди которых оказался бывший вице-президент страны Рамон Каррисалес. Минфин также обвинил их в причастности к блокировке доставки гуманитарного груза и в «повсеместной коррупции».