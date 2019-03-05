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Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
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Приостановка ДРСМД ,  
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Посол России сообщил об ответных мерах на размещение ракет США в Европе

В случае, если США разместят свои ракеты на территории Европы, Россия будет вынуждена разместить свои ракеты таким образом, чтобы они покрывали всю европейскую территорию. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, выступая в Центре имени Генри Стимсона в Вашингтоне.

«Мы очень обеспокоены тем, что после выхода США из ДРСМД могут быть размещены ракеты в Европе. Мы будем вынуждены развернуть наши ракеты, и вся территория Европы будет покрыта», –– приводит слова Антонова «РИА Новости».

Дипломат отметил, что от разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) проигрывают только европейские страны, так как соглашение не отражается на безопасности территории США. Он подчеркнул, что подобной ситуации необходимо избежать.

Президент США Дональд Трамп 1 февраля анонсировал приостановление Вашингтоном выполнения своих обязательств в рамках ДРСМД. Решение вступило в силу 2 февраля. Через полгода США пообещали выйти из договора, если со стороны России не будут предприняты действия по возвращению к выполнению его положений, отмечал американский президент. Он также заявлял, что хотел бы заключить с Россией новый договор о ракетах средней и меньшей дальности. Страны НАТО поддержали решение США о приостановке действия ДРСМД в одностороннем порядке.

На следующий день о приостановке участия в договоре в ответ на аналогичное решение американской стороны России объявил президент страны Владимир Путин. На ​встрече с ним министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что американская сторона начала нарушать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с 1999 года. Поводом для выхода США из соглашения стала крылатая ракета 9М729, которую можно запускать при помощи пусковых установок «Искандер-М». 

4 марта Владимир Путин подписал указ о приостановке действия ДРСМД.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в декабре 1987 года, соглашение предусматривает отказ сторон от производства и испытаний ракет меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности.

Теги: Анатолий Антонов, Европа, ДРСМД, «Искандер»
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