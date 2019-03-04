Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД

Россия официально приостанавливает выполнение обязательств по договору с США о ракетах средней и меньшей дальности после того, как такой же шаг в начале февраля совершил Вашингтон

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Владимир Путин подписал указ о приостановке действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Договор РСМД был подписан в 1987 году лидерами СССР и США Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. В начале февраля Вашингтон приостановил свои обязательства в рамках ДРМСД. Вслед за этим о зеркальных мерах объявила Москва.

США и Россия неоднократно предъявляли друг другу взаимные претензии по исполнению договора. ДРСМД запрещает производство и развертывание баллистических и крылатых ракет наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км. По версии Пентагона, условия договора нарушает российская ракета 9M729, которую, по мнению США, Россия испытала на дальность более 500 км. Москва заявила, что испытания проводились на дальность до 500 км.

В свою очередь, Россия считает нарушением ДРСМД испытания беспилотных летательных аппаратов, схожих по характеристикам с запрещенными крылатыми ракетами. Также Вашингтон испытывал баллистические ракеты-мишени и начал размещать в Европе установки Mk 41, которые могут запускать ракеты «Томагавк».