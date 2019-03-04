В Петербурге эвакуировали несколько школ

В Санкт-Петербурге в нескольких школах прошла эвакуация. Были эвакуированы учащиеся лицея №590, говорится в сообщении на сайте образовательного учреждения.

«В 12:35 проведена эвакуация учащихся и сотрудников из здания лицея. Учащиеся 1–2 классов находятся в детском саду №76, учащиеся 3–4 классов — в детском саду №77, учащиеся 5–11 классов в гимназии №293», — указано в сообщении. После осмотра помещения сотрудниками полиции дети вернулись к занятиям.

Как пишет «Фонтанка», эвакуация проведена из-за письма о бомбе. По данным издания, эвакуированы также школы №568, №369, №247 и №358.

В школе №568 РБК подтвердили эвакуацию из здания утром 4 марта. «Школу оперативно проверили, ничего не обнаружили», — сказала сотрудница, добавив, что в настоящее время учебное учреждение работает в обычном режиме. В лицее №369 и школе №247 также подтвердили РБК информацию об эвакуации.

Массовые эвакуации из-за писем о минировании продолжаются в Санкт-Петербурге с февраля. 22 февраля после сообщений о минировании в городе проверили все офисы Сбербанка. 21 февраля из-за угрозы взрыва были выведены посетители из Эрмитажа, а также учащиеся и преподаватели нескольких вузов и школ. До этого эвакуировали Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). 18 февраля эвакуация проводилась в доме Зингера, где располагаются офис «ВКонтакте» и магазин «Дом книги». Также в этот день проверили несколько школ, больницу, торговые центры и парк «Новая Голландия». 17 февраля эвакуировали Мариинский театр.