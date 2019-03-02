Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Индии

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с индийским коллегой Нирмалой Ситхараман, в ходе которого выразил соболезнования в связи с терактом 14 февраля в штате Джамму и Кашмир. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Министрами обороны двух стран отмечена важность наращивания взаимодействия в борьбе с террористическими угрозами», — говорится в сообщении. Шойгу и Ситхараман также обсудили сотрудничество в военной и военно-технической сфере и его перспективы.

14 февраля террорист-смертник протаранил автобус, перевозивший представителей индийской военной полиции, в результате погибли 44 человека. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Джаиш-е-Мухаммад». 26 февраля ВВС Индии атаковали позиции боевиков на пакистанской территории, а днем позже Пакистан сбил два индийских военных самолета. На границе государств продолжаются обстрелы.

В связи с обострением конфликта Пакистан закрыл свое воздушное пространство до 4 марта, из-за этого российские авиакомпании были вынуждены изменить маршруты десятков рейсов.