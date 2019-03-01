Пакистан продлил запрет на полеты в своем воздушном пространстве

Пакистан до 4 марта продлил запрет на использование своего воздушного пространства, говорится в извещении NOTAM, опубликованном на сайте Управления гражданской авиации Пакистана.

«Воздушное пространство Пакистана останется закрытым для любых операций до 8:00 UTC (11:00 мск) 4 марта 2019 года», — говорится в сообщении. Уточняется, что это распространяется на все рейсы, кроме из и в аэропорты Карачи, Пешавара, Исламабада и Кветты. Они смогут обслуживать рейсы с 13:00 UTC (16:00 мск) 1 марта.

В Azur Air также сообщили РБК, что запрет продлили до 11:00 4 марта. В авиакомпании добавили, что осуществляют более 20 рейсов в день на юго-восток Азии. «Маршруты проложены либо через Китай, либо через территорию Ирана», — добавил представитель Azur Air. РБК направил запросы в авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», NordWind и iFly.

Пакистан закрыл свое воздушное пространство 27 февраля, после того как сбил два самолета ВВС Индии над линией контроля между странами. После этого Росавиация направила российским авиакомпаниям телеграмму, в которой уведомила о частичном запрете на полеты над территориями Индии, Пакистана и Афганистана. Такое решение было принято из-за «геополитической обстановки на индийском субконтиненте».