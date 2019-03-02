Зюганов сообщил о письме Алферова Путину о развитии науки

Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов незадолго до своей смерти написал письмо президенту Владимиру Путину и премьеру Дмитрию Медведеву о развитии науки. Об этом ТАСС рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Я у него был в больнице, он долечивался, — заявил Зюганов. — Должен сказать, мне казалось, все обошлось, он чувствовал себя нормально, подготовил письмо на имя президента и премьера о развитии академической науки».

По словам политика, у Жореса Алферова до этого был тяжелый приступ. Зюганов выразил соболезнования родным и близким академика и сообщил, что КПРФ займется организацией его похорон.

Жорес Алферов умер в ночь на 2 марта в Санкт-Петербурге. Ему было 88 лет.