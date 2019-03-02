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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
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Зюганов сообщил о письме Алферова Путину о развитии науки

Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов незадолго до своей смерти написал письмо президенту Владимиру Путину и премьеру Дмитрию Медведеву о развитии науки. Об этом ТАСС рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Я у него был в больнице, он долечивался, — заявил Зюганов. — Должен сказать, мне казалось, все обошлось, он чувствовал себя нормально, подготовил письмо на имя президента и премьера о развитии академической науки».

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Умер Жорес Алферов

По словам политика, у Жореса Алферова до этого был тяжелый приступ. Зюганов выразил соболезнования родным и близким академика и сообщил, что КПРФ займется организацией его похорон.

Жорес Алферов умер в ночь на 2 марта в Санкт-Петербурге. Ему было 88 лет.

В ноябре 2018 года физика госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт после того, как он почувствовал себя плохо на заседании Российской академии наук. Позже в РАН сообщили, что у Алферова был гипертонический криз, и диагноз не подтвердился.

Жорес Алферов — автор более 500 научных работ и свыше 50 изобретений. Он получил Нобелевскую премию в 2000 годуза разработки в полупроводниковой технике. Алферов также занимался политикой: с 1989 года был народным депутатом СССР, в 1995 году стал депутатом Госдумы второго созыва от движения «Наш дом — Россия», а с 1999 года был членом КПРФ. В Госдуме академик участвовал в работе комитета по образованию и науке.

Теги: Жорес Алферов, Геннади Зюганов
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