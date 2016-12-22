Нобелевского лауреата Жореса Алферова госпитализировали в Москве

Изначально сообщалось, что у ученого инсульт. Но позднее в Российской академии наук заявили, что диагноз не подтвердился и Алферов уже чувствует себя лучше

Жорес Алферов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Советский и российский физик, лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов госпитализирован в Москве. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в медицинских кругах, информацию подтвердили «РИА Новости» в Российской академии наук.

«Его увезли с инсультом на скорой помощи с совещания, госпитализировали в одну из московских клиник», — сказали в РАН.

«Он лежит в ЦК​Б, у него инсульт», — сообщил РБК источник в окружении ученого, которому в марте исполнилось 88 лет.

«Мы не предоставляем такие данные», — заявили РБК в приемной Центральной клинической больницы на вопрос о госпитализации Алферова.

В то же время источник телеканала «Звезда» в РАН подтвердил, что Алферова увезли в больницу с заседания академии. При этом он сказал, что у ученого не инсульт, а гипертонический криз.

Позднее в Российской академии наук сообщили «РИА Новости», что диагноз «инсульт» не подтвердился, и сообщили, что у академик действительно был гипертонический криз.

«Самочувствие Жореса Ивановича улучшилось, он уже чувствует себя хорошо», — сказал собеседник агентства.

Жорес Алферов родился в марте 1930 года в белорусском Витебске.​ Окончил Ленинградский электротехнический институт (факультет электронной техники). В 1953 году начал работать в Физико-техническом институте имени Иоффе, где участвовал в разработке первых отечественных транзисторов и силовых германиевых приборов. С 1987-го по май 2003 года был директором этого института, после чего еще три года занимал там пост председателя ученого совета.

Является автором более 50 изобретений и свыше 500 научных работ, в том числе четырех моногра​фий.

​В 2000 году стал лауреатом Нобелевской прем​ии за разработки в полупроводниковой технике. Жорес Алферов разделил награду с немецким физиком Гербертом Кремером.

Именем Алферова в 2001 году была названа малая планета (астероид).