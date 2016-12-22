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В РАН рассказали о состоянии Алферова после госпитализации
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В РАН рассказали о состоянии Алферова после госпитализации
Общество, 20:02
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В РАН рассказали о состоянии Алферова после госпитализации

Состояние академика Жореса Алферова, ранее госпитализированного с подозрением на инсульт, улучшилось. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Российской академии наук (РАН).

«Первоначальный диагноз — инсульт — не подтверждается, у Жореса Ивановича был гипертонический криз, из которого его быстро вывели. Он уже активно общается с друзьями и работает по телефону», — добавили в пресс-службе.

Алферова госпитализировали днем 30 ноября. Ранее источник РБК в окружении академика сообщал, что у него инсульт.

Жорес Алферов занялся наукой в 1953 году. Он является автором более 500 научных работ и свыше 50 изобретений. В 2000 году академик стал лауреатом Нобелевской премии за разработки в полупроводниковой технике, разделив награду с немецким физиком Гербертом Крёмером.

Теги: Жорес Алферов , академик , госпитализация
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